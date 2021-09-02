США и Украина подписали меморандум о сотрудничестве в сфере торговли

Министр торговли США Джина Раймондо и первый вице-премьер, министр экономики Украины Алексей Любченко в среду подписали в Вашингтоне меморандум о взаимопонимании, в котором выделены области для "обновленного сотрудничества в сфере торговли". Об этом сообщается в пресс-релизе американского Минторга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Меморандум также отмечает поддержку США усилий Украины по улучшению делового и инвестиционного климата в стране, что может помочь расширению торговых связей между США и Украиной. Конкретные меры включают усиление борьбы Украины с коррупцией, повышение эффективности и независимости судебной системы, усиление защиты права интеллектуальной собственности и осуществление реформ корпоративного управления", - говорится в сообщении.

Как поясняет пресс-служба Минторга, документ предусматривает сотрудничество двух стран в вопросе "экономической трансформации Украины в перспективных для торговли секторах", среди которых инфраструктура, сельское хозяйство, оборонная сфера, здравоохранение и цифровая экономика, а также в отрасли, связанные с энергетикой.

Как отметила Раймондо, слова которой приводятся в пресс-релизе, при наличии нужных условий "существует значительно больший потенциал и возможности для расширения взаимодействия между США и Украиной" в сфере торговли. "Подписание этого меморандума о взаимопонимании помогает определить направления для развития наших отношений", - уверена руководитель Минторга США.