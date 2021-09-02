В работе Instagram произошел сбой

Сбой в работе Instagram был зарегистрирован в ряде стран в четверг. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Жалобы поступают из США, Канады, Филиппин, Австралии и Новой Зеландии.

Как отмечает портал, 52% пользователей, сообщивших о неполадках, испытывают проблемы с приложением, 23% жалуются на работу веб-сайта подключение к серверу, еще 25% - не могут подключиться к серверу.