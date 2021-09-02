Apple разрешит альтернативный способ оплаты "приложений для чтения"
Компания Apple разрешит разработчикам "приложений для чтения" добавить внешнюю ссылку для оплаты своих услуг, что позволит им обойти комиссию магазина App Store. Об этом в среду заявила компания на своем сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
К такому решению Apple пришла для того, чтобы закрыть расследование со стороны комиссии по справедливой конкуренции в Японии. Однако действие нового правила распространится на все страны мира, изменения вступят в силу в начале 2022 года.
Речь идет о программах, которые позволяют просматривать электронные книги, газеты и обеспечивают доступ к аудиофайлам, музыке и видео за подписку. К их числу относятся такие сервисы как Netflix и Spotify, добавляет интернет-портал TechCrunch.
"Поскольку разработчики "приложений для чтения" не предлагают услуг или товаров для приобретения внутри приложения, компания согласилась с комиссией по справедливой конкуренции и позволит таким разработчикам добавить одну ссылку на их сайт", - объяснила Apple свое решение. Тем не менее, по ее мнению, самой безопасной все же остается транзакция с помощью ее платежной системы.
31 августа парламент Республики Корея принял законопроект, который обяжет магазины приложений, в том числе App Store и Google Play, разрешить использование сторонних платежных систем. Комиссия при покупке приложений в этих магазинах доходит до 30%, чем были недовольны разработчики программ для мобильных устройств.