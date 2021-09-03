США предоставят еще $45 млн Украине на гуманитарные нужды
Вашингтон предоставляет дополнительные $45 млн для оказания гуманитарной помощи Украине. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, говорится в заявлении Госдепартаментa США.
"Это помощь Соединенных Штатов позволит нашим международным гуманитарным партнерам и дальше поддерживать многих нуждающихся украинцев, по оценкам 3,4 млн человек", - отмечается в нем.
Также в документе подчеркивается, что выделяемые средства пойдут на обеспечение людей едой, необходимыми медикаментами, водой и другими важными для жизни вещами.
"Наше финансирование также поможет нашим партнерам установить контакты между членами семей, которые оказались разделены конфликтом, в некоторых случаях речь идет о воссоединении", - говорится в заявлении.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В Казахстане рассматривается возможность производства отечественных лекарственных средств против COVID-19
Лента новостей
Улучшение платежного баланса положительно влияет на стабильность валютного рынка Азербайджана - инвесткомпания
В Казахстане рассматривается возможность производства отечественных лекарственных средств против COVID-19
Попытки разжечь агрессивные сепаратистские тенденции на наших территориях будут решительно пресечены – МИД Азербайджана
В рамках программы софинансирования зарплаты в Азербайджане 932 лицам выданы направления по подходящей вакансии
Можно ли иностранцам в Азербайджане пользоваться услугами в местах, где требуется наличие COVID-паспорта?
Платформа «шести» с участием стран Южного Кавказа отвечала бы интересам всех ее потенциальных участников – Захарова
В Турции встретили представителей ВВС Азербайджана, отправившихся на учения TurAz Şahini – 2021 (ФОТО)
В Агдаме планируется реализовать проекты на основе «зеленых технологий» – спецпредставитель Президента
Город Агдам будет восстановлен в соответствии с самыми передовыми международными стандартами – спецпредставитель Президента
Претензии Армении по поводу «военнопленных» не принимаются на международной арене – политобозреватель
Президент Туркменистана провёл общий урок об истории страны, о долге и обязанностях молодого поколения (ФОТО)
Всегда ужасно видеть, что война может сделать с обычными людьми и местами – журналист из Северной Македонии
В Азербайджане упрощены процедуры использования механизмов финансовой поддержки для предпринимателей
На портале онлайн-услуг E-pul предоставленна возможность сделать пожертвование в Фонд Возрождения Карабаха
Сегодня мне ровно столько лет, сколько было моему отцу, когда он стал шехидом - уроженец Кельбаджара