США не откроют доступ к госрезервам Афганистана для "Талибана"

Соединенные Штаты не намерены открывать для захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" доступ к хранящимся в США афганским госрезервам, несмотря на призывы гуманитарных групп. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство Соединенных Штатов поддерживает связь с гуманитарными партнерами в Афганистане в отношении безопасности на местах и поддержки гуманитарных операций, - приводит агентство слова источника в Минфине США. - Сохраняя приверженность афганскому народу, мы не ослабили санкционное давление на лидеров "Талибана" или существенные ограничения на их доступ к международной финансовой системе".

Цены на продукты питания и топливо стремительно растут в Афганистане на фоне нехватки наличных средств, вызванной прекращением иностранной помощи, заморозкой долларовых счетов и засухой, отмечает агентство. При этом Министерство финансов США выдало лицензию, которая позволяет американским властям и сотрудничающим с ними подрядным компаниям продолжить оказывать гуманитарную помощь жителям Афганистана, несмотря на санкции.