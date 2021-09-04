Администрация США планирует потратить $65,3 млрд на подготовку к будущим пандемиям

Администрация президента США Джо Байдена представила в пятницу план подготовки страны к будущим пандемиям, на реализацию которого американские власти рассчитывают потратить до $65,3 млрд в течение следующих семи - десяти лет. При этом по меньшей мере $15 млрд на эти цели администрация надеется получить уже в рамках бюджета на 2022 финансовый год (начнется 1 октября), сообщил на специальном телефонном брифинге для журналистов советник президента США по науке Эрик Лэндер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы публикуем план перестройки возможностей США в сфере подготовки и быстрого и эффективного реагирования на будущие пандемии и другие биологические угрозы, которые могут нести за собой серьезные последствия", - сообщил он.

"Этот план включает в себя полный набор средств, необходимых для того, чтобы перестроить наши возможности так, чтобы быть готовыми к любому типу вируса. Сумма необходимых затрат - $65,3 млрд в течение семи - десяти лет. И крайне важно, чтобы мы начали с первоначальной суммы в $15-20 млрд, чтобы дать толчок этим усилиям", - отметил Лэндер. По его словам, администрация США в связи с этим предлагает, чтобы по меньшей мере $15 млрд были выделены уже в рамках бюджета на 2022 финансовый год (начнется 1 октября), который сейчас находится в стадии обсуждения в Конгрессе США.