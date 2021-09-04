США проводят проверки из-за наличия среди афганских беженцев несовершеннолетних "невест"

Власти США проводят расследование в связи с поступлением данных о том, что среди эвакуированных граждан Афганистана есть девочки, которые были вынуждены до наступления совершеннолетия вступить в брак с взрослыми мужчинами. Об этом сообщил в пятницу телеканал CBS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он приводит слова представителя Госдепартамента США, который отметил, что американская сторона очень серьезно относится к таким случаям и проводит соответствующее разбирательство.

Агентство Associated Press ранее сообщило, что среди беженцев из Афганистана были девочки, которых "взяли в жены" взрослые мужчины, претендующие на получение специальных американских иммиграционных виз. По сведениям CBS, в некоторых ситуациях это делалось по настоянию родственников девочек с тем, чтобы последние также могли получить право на получение американских виз. Как отмечает телеканал, несколько таких случаев, в частности, были выявлены среди афганцев, которых вывезли в Объединенные Арабские Эмираты.

В публикации отмечается, что пока нет ясности относительно того, какие именно меры США будут применять в связи с выявлением таких ситуаций.

Радикальное движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести силы из страны. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул исламскую республику, а талибы без боя вошли в Кабул. Американские военнослужащие в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее пребывание в этой стране.