США прекратили закупки двигателей РД-180 у России

США закупили достаточно российских ракетных двигателей РД-180, но они планируют продолжить закупки модели РД-181. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщил глава "Роскосомоса" Дмитрий Рогозин.

Двигатели РД-180 используются United Launch Alliance в ракете-носителе Atlas-5, которая, по сообщению The Verge, будет выведена из эксплуатации после выполнения еще 29 пусков. Американской компании Orbital ATK поставляются двигатели РД-181. Они применяются в ракетах Antares, при помощи которых на Международную космическую станцию отправляются грузовые корабли Cygnus.

Конгресс США в последние годы неоднократно призывал ВВС США отказаться от использования российских ракетных двигателей РД-180/РД-181. Однако, по мнению ряда конгрессменов, заменить российские ракетные двигатели вряд ли удастся до 2024 года, в том числе из-за значительной дороговизны создаваемого американского аналога.