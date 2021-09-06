В США опознали пятерых погибших при крушении вертолета вблизи Сан-Диего
ВМС США в воскресенье опознали пятерых моряков, погибших при крушении военного вертолета MH-60S Seahawk 31 августа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Associated Press.
Вертолет упал приблизительно в 112 километрах от Сан-Диего при выполнении планового полета. Одному из членов экипажа удалось спастись. Вертолет базировался на авианосце Abraham Lincoln.
В результате крушения также были ранены пятеро моряков, находившихся на борту авианосца, сейчас их состояние оценивается как стабильное.
Вертолеты MH-60S Seahawk обычно перевозят около четырех человек и используются для боевой поддержки, помощи при стихийных бедствиях, а также в поисково-спасательных операциях.
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