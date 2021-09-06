Мировое производство пшеницы сокращается - минсельхоз США

БАКУ /Trend/ - Объемы мирового производства пшеницы сокращаются.

Об этом, как передает в понедельник Trend, сообщает министерство сельского хозяйства США (USDA).

В отчете министерства говорится, что у производителей зерна в США в 2019 году был один из худших сезонов из-за низкой рентабельности, когда ряд компаний, которые ранее полагались на государственную поддержку, обанкротился в связи с ее отменой и снижением цен на зерно.

Как отмечается, лесные пожары в Австралии повредили посевы пшеницы, и минсельхоз США ожидает, что экспорт пшеницы упадет на 17 процентов в годовом исчислении в сезоне 2021-2022 годов.

По подсчетам ООН, к 2050 году миру нужно будет производить на 40 процентов больше продуктов питания, так как, согласно прогнозам, население планеты вырастет к этому времени на 2 миллиарда человек.

(Редактор: Натаван Эфендиева)