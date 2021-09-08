Спецпосланник США по Ирану посетит Москву и Париж 7-10 сентября
Спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли отправляется в Москву и Париж 7-10 сентября с целью провести консультации по вопросам, связанным с возвращением Вашингтона и Тегерана к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Спецпосланник Мэлли и небольшая делегация отправятся в Москву и Париж 7-10 сентября для консультаций с нашими российскими и европейскими партнерами по ядерной программе Ирана, а также необходимости быстрого достижения и реализации договоренности о взаимном возвращении [США и Ирана] к соблюдению СВПД", - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.
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