Байден счел, что КНР, РФ, Пакистан и Иран попытаются договориться с талибами

Китай, Россия, Пакистан и Иран стремятся достичь договоренностей с пришедшим к власти в Афганистане движением "Талибан", заявил журналистам президент США Джо Байден, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"У Китая есть реальная проблема с талибами. Так что они попытаются договориться с ними, я уверен. Как и Пакистан, как и Россия, как и Иран. Они все пытаются понять, что им теперь делать", - сказал он.