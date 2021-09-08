Байден счел, что КНР, РФ, Пакистан и Иран попытаются договориться с талибами
Китай, Россия, Пакистан и Иран стремятся достичь договоренностей с пришедшим к власти в Афганистане движением "Талибан", заявил журналистам президент США Джо Байден, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"У Китая есть реальная проблема с талибами. Так что они попытаются договориться с ними, я уверен. Как и Пакистан, как и Россия, как и Иран. Они все пытаются понять, что им теперь делать", - сказал он.
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