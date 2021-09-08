В США пострадавшим от пандемии сельхозработникам выделят $700 млн

Министерство сельского хозяйства США во вторник пообещало выплатить пострадавшим от пандемии сельхозработникам, упаковщикам мяса и работникам местных продуктовых магазинов так называемой первой линии средства в размере $700 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Эта программа предоставит помощь работникам ферм <...> и компенсирует издержки, вызванные пандемией COVID-19", - цитирует газета "Hill" заявление министерства.

По данным ведомства, помощь должна покрыть издержки разумному числу работников и их семьям. Это затраты на соблюдение карантина и прохождение тестов на коронавирус, на средства индивидуальной защиты и заботу об иждивенцах.

"Они заслуживают признания за свою стойкость и финансовую поддержку усилиям по удовлетворению персональных и семейных нужд в ходе продолжения оказания ими важных услуг. Эта программа является еще одной частью усилий нынешней администрации по смягчению последствий пандемии в отношении тех, кто наиболее нуждается [в помощи]", - заявил министр сельского хозяйства США Том Вилсак.

Выделенные средства распределят в качестве грантов между администрациями штатов, руководителями местных органов самоуправления и некоммерческими организациями. Помощь предоставят суммами от $5 млн до $50 млн. Еще $20 млн зарезервированы за работниками магазинов. Сельхозработники и упаковщики мяса в рамках этой программы получат по $600.