На одной из баз США, где размещают афганских беженцев, выявили заболевшего корью

Случай заражения корью выявлен на американской военной базе Форт-Маккой (штат Висконсин), которая принимает эвакуированных афганцев. Об этом во вторник сообщил телеканал Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что все контактировавшие с больным изолированы, проводятся профилактические мероприятия.

Согласно электронному письму, администрация Форт-Маккой временно приостановила размещение беженцев, однако Fox News со ссылкой на представителя базы сообщил, что сейчас прием жителей Афганистана продолжается.

По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, Афганистан занимает седьмое место в мире по количеству случаев заболеваемости корью.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной решения вывести силы из страны. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул исламскую республику, а талибы без боя вошли в Кабул. Соединенные Штаты эвакуировали из исламской республики 124 тыс. человек, включая 6 тыс. американских граждан.

В понедельник Госдепартамент сообщил, что страна приняла на своей территории почти 40 тыс. эвакуированных афганцев.