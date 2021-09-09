В ФРС сообщили, что рост экономики США в последние месяцы замедлился до умеренных темпов

Рост экономики США в период с начала июля по август несколько замедлился до умеренных темпов, что во многом объясняется ситуацией с новым всплеском заражений дельта-штаммом коронавируса в стране. Об этом говорится в опубликованной в среду Бежевой книге Федеральной резервной системы (ФРС) США. Документ посвящен оценке состояния и перспектив развития экономики в различных регионах страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Экономический рост несколько замедлился до умеренных темпов в период с начала июля по август", - отмечает ФРС, выполняющая функции центрального банка. В ведомстве подчеркнули, что во многом такие показатели объясняются ситуацией с распространением штамма коронавируса "дельта". "Снижение экономической активности во многом объясняется откатом в сферах ресторанного бизнеса, поездок и туризма в большинстве округов, что отражает обеспокоенность с точки зрения безопасности в связи с ростом числа случаев заражения штаммом "дельта", а также в ряде случаев - международными ограничениями на поездки", - говорится в тексте.

В ФРС отметили, что снижению темпов роста экономической активности способствовали также перебои в цепях поставок. "В частности, слабые показатели в сфере продаж автомобилей во многом объясняются их малым доступным количеством на фоне нехватки микрочипов", - подчеркивается в Бежевой книге.