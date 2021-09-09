Тропический шторм Минди движется в сторону Флориды
Тропический шторм Минди, который образовался в районе Мексиканского залива, движется в сторону береговой линии штата Флорида в США. Об этом сообщает CNN, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
В Национальной метеорологической службе США отметили, что Минди достигнет Флориды и двинется на западную часть Атлантического океана и пройдет в южные районы штатов Джорджия и Южная Каролина. Шторм производит максимально устойчивые ветры со скоростью почти 65 км/час с более сильными порывами.
Ожидается, что во Флориде общее количество осадков достигнет 15 сантиметров.
В публикации отмечается, что в северо-западной части Флориды Панхандл ожидаются наводнения и торнадо.
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