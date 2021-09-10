Жесткую посадку совершил самолет в США, есть пострадавшие
Небольшой пассажирский самолет компании Cape Air ("Кейп Эйр") совершил в четверг жесткую посадку в американском городе Провинстаун (штат Массачусетс), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как сообщил глава города Алекс Морзе, семь человек, находившихся на борту, госпитализированы.
"Рейс компании Cape Air с шестью пассажирами приземлялся в Провинстауне, погода создала сложности, что привело к жесткой посадке. К счастью, жертв нет, шесть пассажиров и пилот доставлены в больницу", - написал он на своей странице в "Фейсбуке".
О тяжести состояния пострадавших не сообщается.
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