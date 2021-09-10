В США перестало хватать рабочих

США 10 сентября 2021 03:12 (UTC+04:00)
В США перестало хватать рабочих

Инфраструктурный план президента США Джо Байдена на 1 триллион долларов оказался под угрозой из-за нехватки квалицированных рабочих. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", пишет The New York Times.

Джо Байден хочет стимулировать развитие инфраструктурных проектов и мотивировать крупные компании на создание рабочих мест для строителей и ремонтников. Однако поколение бэби-бумеров стареет и стремительно выходит на пенсию, а молодые люди не жалеют занимать их место, несмотря на конкретную заработную плату. Нынешнее поколение считает высшее образование единственным путем к успеху.

Инфраструктурный план включается в себя расходы на множество отраслей. Около 110 миллиардов долларов пойдет на ремонт и строительство дорог и мостов, 25 миллиардов на аэропорты, 66 миллиардов на железные дороги. На развитие системы общественного транспорта будет выделено 39 миллиардов долларов. Однако эта отрасль сталкивается с нехваткой водителей автобусов, работников метро и специалистов по техническому обслуживанию. Оператор Metro Transit пытается найти около 100 водителей автобусов до конца 2021 года. В конце июня удалось нанять только 35 сотрудников вместо планируемых 70.

По оценкам S&P Global Ratings, законопроект может повысить производительность и экономический рост, добавив 1,4 триллиона долларов в экономику США в следующие восемь лет. Но если количество рабочей силы не будет соответствовать спросу, усилия по восстановлению старых и строительству новых автомагистралей, мостов и общественного транспорта будут потрачены впустую.

Старший вице-президент компании Anchor Construction, которая специализируется на ремонте мостов и дорог, опасается, что рабочих не хватит на все планируемые проекты. «Я удивлюсь, если какая-нибудь фирма заявит, что готова осуществить планы Конгресса», — сказал Ирвин. Законопроект предполагает, что предприятиям придется удвоить количество рабочих мест. При этом в общественных колледжах (community colleges), предлагающих различные программы профессионального обучения, число учащихся резко сократилось. Отчет национального исследовательского центра по обмену информацией для студентов (NSCRC) показал, что количество учеников уменьшилось на 9,5 процента.

Байден хотел решить проблему нехватки работников, выделив 100 миллиардов долларов на создание миллионов центров профессиональной переподготовки, в том числе для бывших заключенных. Однако в последней версии инфраструктурного проекта от этого предложения отказались.

По мере восстановления экономики США, предложение на рынке труда бьет рекорды. Количество вакансий в строительстве увеличилось на 12 процентов по сравнению с допандемийным уровнем. При этом спроса катастрофически не хватает: некоторые компании вынуждены нанимать на работу несовершеннолетних. Исследование торговой палаты США показало, что 88 процентов коммерческих строительных подрядчиков с трудом могут найти квалифицированных рабочих. Более трети из них были вынуждены отказаться от работы из-за нехватки сотрудников. По оценке компании Construction Industry Resources, к 2025 году строительная отрасль может столкнуться с нехваткой как минимум двух миллионов рабочих.

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