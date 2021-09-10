США желают скорейшего возобновления венских переговоров по СВПД

США 10 сентября 2021 03:35 (UTC+04:00)
США желают скорейшего возобновления венских переговоров по СВПД

США и другие участники переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) надеются на скорейшее возобновление консультаций по этой теме в Вене, заявил представитель Госдепа Нед Прайс, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Существует взаимное согласие, что непрямые переговоры в Вене должны возобновиться как можно скорее, и мы хотели бы это видеть", - сказал он на брифинге.

"Мы работаем на основании консенсуса с нашими партнерами по "шестерке" (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - ИФ), куда входят наши европейские союзники, ЕС, Германия, а также Россия и Китай", - отметил он.

При этом он напомнил, что спецпосланник США по Ирану Роберт Малли охарактеризовал как "хорошие и конструктивные" консультации по СВПД в ходе его визита в Москву.

Прайс добавил, что Ирану еще предстоит сообщить о своем решении в отношении возобновления переговоров в Вене.

Во время пребывания Дональда Трампа на посту президента США Вашингтон вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ на это Иран прекратил выполнять условия соглашения.

С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. В настоящее время переговоры поставлены на паузу: иранские официальные лица ранее заявляли, что Тегеран будет готов продолжить переговоры после инаугурации в начале августа нового президента Ирана Ибрахима Раиси и формирования нового правительства.

На церемонии инаугурации 5 августа Раиси заявил, что Тегеран готов к переговорам и поддержит дипломатические инициативы при условии отмены США антииранских санкций.

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