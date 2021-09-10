На базе ВВС США в Огайо ввели режим ЧС
База ВВС США Райт-Паттерсон близ Дейтона (штат Огайо) переведена в режим чрезвычайной ситуации, все здания и ее территория закрыты из-за сообщений о стрельбе. Об этом сообщила пресс-служба 88-го авиакрыла этой базы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Около 21:25 [05:25 GMT+4] экстренные службы отреагировали на сообщение о стрелявшем в зоне "А" Национального авиакосмического разведывательного центра на базе Райт-Паттерсон. Службы безопасности проверяют здание. База находится в закрытом режиме", - говорится в сообщении авиакрыла в Facebook.
По данным телеканала WHIO, на территории базы по громкоговорителю повторяется сообщение "закрытый режим". Информации о возможных пострадавших и причине произошедшего пока не приводится.
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