Капитализация Apple упала на $85 млрд из-за решения суда по App Store

Акции Apple Inc. упали в цене после того, как суд вынес решение о том, что компания должна изменить политику работы с приложениями в App Store. Об этом сообщает Bloomberg, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Акции компании упали на целых 3,5%, что стало самым большим падением с 4 мая и привело к снижению рыночной капитализации производителя iPhone на почти $85 млрд.

Падение произошло после оглашения постановления суда, согласно которому компания не имеет права запрещать разработчикам размещать в iOS-приложениях ссылки на альтернативные методы оплаты. Федеральный судья удовлетворил требование компании Epic Games, которая подала иск к Apple по 10 пунктам. Суд удовлетворил лишь один пункт, касающийся способов оплаты в App Store. Он также обязал производителя игр возместить ущерб Apple за нарушение контракта.

Судья постановил, что Apple ограничивает выбор потребителей незаконно, однако успех компании, которая не является монополистом, «не является незаконным».