Байден прибыл в Нью-Йорк накануне 20-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл прибыли в Нью-Йорк для участия в траурных мероприятиях, приуроченных к двадцатой годовщине терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, борт американского лидера приземлился в аэропорту Ла-Гуардиа в 20:51 по местному времени. Президент и первая леди отправились в район Манхэттен, где в субботу у мемориала жертвам терактов пройдет траурная церемония.

В пятницу вечером каких-либо мероприятий в графике американского лидера не значится. В субботу после завершения церемонии в Нью-Йорке Байден отправится в Шанксвилл (штат Пенсильвания) и в пригород столицы.