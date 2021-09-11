Байден прибыл в Нью-Йорк накануне 20-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года
Президент США Джо Байден и его супруга Джилл прибыли в Нью-Йорк для участия в траурных мероприятиях, приуроченных к двадцатой годовщине терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее информации, борт американского лидера приземлился в аэропорту Ла-Гуардиа в 20:51 по местному времени. Президент и первая леди отправились в район Манхэттен, где в субботу у мемориала жертвам терактов пройдет траурная церемония.
В пятницу вечером каких-либо мероприятий в графике американского лидера не значится. В субботу после завершения церемонии в Нью-Йорке Байден отправится в Шанксвилл (штат Пенсильвания) и в пригород столицы.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Руководитель сайта задержан с поличным при получении взятки у должностного лица - Генпрокуратура Азербайджана
Компании из стран Тюркского совета готовы реализовать в Карабахе проекты во всех областях – Багдад Амреев
Уникальная мечеть в Гяндже – определение времени по исчезающей тени, минбар без единого гвоздя… (ВИДЕО)
Бакинская встреча министров Тюркского совета – важный шаг для увеличения взаимных инвестиций – Торгово-промышленная палата Турции