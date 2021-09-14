Саммит "четверки" состоится в США 24 сентября

Саммит Четырехстороннего диалога по безопасности (Австралия, Индия, США и Япония) в очном формате состоится 24 сентября в Вашингтоне. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам его источника в американской администрации, президент США Джо Байден примет лидеров Австралии, Индии и Японии в Белом доме. Это будет первый саммит "четверки" в очном формате, отмечает агентство. По словам его источника, лидеры уделят особое внимание "углублению связей" и "развитию сотрудничества в борьбе с распространением нового коронавируса, противодействию изменению климата, развитию партнерских связей в сфере новых технологий и киберпространстве, а также обеспечении свободы и открытости в Индо-Тихоокеанском регионе.