Байден объявил о чрезвычайной ситуации в Луизиане из-за шторма "Николас"

Президент США Джо Байден подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате Луизиана из-за приближения тропического шторма "Николас" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Белого дома в ночь на вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня (13 сентября) президент Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Луизиана и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных властей в связи с чрезвычайными условиями, вызванными тропическим штормом "Николас" <...>", - говорится в сообщении. Распоряжение Байдена предполагает помощь властям Луизианы со стороны министерства внутренней безопасности и Федерального управления по чрезвычайным ситуациям США.

После того, как Байден подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации, Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил, что тропический шторм "Николас" усилился до урагана первой категории по шкале Саффира - Симпсона. На данный момент максимальная скорость ветра в пределах стихии составляет 33,3 м/с. Ураган находится на расстоянии около 75 км к юго-западу от портового города Фрипорт и движется на северо-восток со скоростью примерно 17 км/ч.

В ночь на 21 августа ураган третьей категории "Грейс" ударил по штату Веракрус. Жертвами циклона стали не менее 11 человек, в том числе шестеро членов одной семьи, которые погибли при сходе оползня на жилой дом. Из-за урагана без энергоснабжения временно остались почти 870 тыс. пользователей в штатах Веракрус, Идальго, Пуэбла, Сан-Луис-Потоси и Тласкала.