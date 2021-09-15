Байден опроверг сообщения об отказе лидера КНР от встречи с ним

США 15 сентября 2021 08:39 (UTC+04:00)
Байден опроверг сообщения об отказе лидера КНР от встречи с ним

Президент США Джо Байден назвал не соответствующими действительности сведения о том, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора на прошлой неделе отказался от его предложения провести личную встречу. Об этом проинформировало агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В свою очередь, пресс-пул Белого дома сообщил, что по возвращении Байдена в Вашингтон после поездки в штат Колорадо журналисты попросили его прокомментировать появившиеся в СМИ данные об отказе лидера КНР от встречи с ним, а также поинтересовались, не разочарован ли глава вашингтонской администрации отсутствием возможности провести такой саммит. "Президент сказал "неправда", однако не было ясно, оказалась ли неправдой публикация [в СМИ], или же предположения о его разочарованности не соответствуют действительности", - говорится в материале пресс-пула.

О том, что Си Цзиньпин не принял предложение Байдена о личной встрече, сообщила ранее британская газета Financial Times, ссылавшаяся на источники, знакомые с содержанием состоявшегося 9 сентября телефонного разговора лидеров двух стран. Как отмечается в статье, Байден предложил организовать подобный саммит с целью вывода из тупика отношений между Вашингтоном и Пекином. Однако источники издания проинформировали, что вместо этого Си Цзиньпин настаивал на том, чтобы Соединенные Штаты придерживались менее агрессивной риторики в отношении КНР.

Еще один собеседник газеты рассказал, что встреча в верхах была упомянута Байденом в качестве одной из возможностей дальнейшего взаимодействия с председателем КНР, а немедленного ответа в Белом доме изначально не ждали.

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