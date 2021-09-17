Байден призвал богачей платить «честные налоги»
Президент США Джо Байден в обращении к гражданам заявил, что самые благополучные американцы недоплачивают миллиарды долларов налогов и призвал платить «честную долю», как и люди среднего класса, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".
«Ведущий один процент уклоняется от 160 миллиардов долларов налогов, которые они должны платить каждый год. Я не собираюсь никого наказывать, я капиталист. Если вы можете заработать миллион или миллиард долларов, благослови вас Господь. Все, о чем я прошу: платите честную долю, как делают люди среднего класса. Но сейчас этого не происходит», — отметил Байден.
По его словам, у регулирующих органов нет конкретных данных о заработках богачей, из-за чего они не могут сказать, уклоняются ли те от уплаты налогов.
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