США раскрыли цель в отношениях с Китаем

США не стремятся к конфликту или холодной войне с Китаем, а хотят сохранить отношения с открытыми каналы связи. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Представитель Белого дома, комментируя партнерство США с Великобританией и Австралией в Индо-Тихоокеанском регионе, заявила, что соглашение не нацелено на какую-либо страну. Она пояснила, что оно «сосредоточено на защите стратегических интересов США» и сохранении стабильности в регионе. «Что касается Китая, мы готовы к жесткой конкуренции с КНР, мы не стремимся к конфликту», — раскрыла Псаки.

Ранее посольство Китая в Вашингтоне призвало страны AUKUS (Австралия, Великобритания, США) избавиться от мышления и идеологических предубеждений времен Холодной войны. Представитель посольства Лю Пэнъюй выразил мнение, что странам не следует создавать исключительные блоки, цель которых заключается в нанесении ущерба третьим государствам.

Изначально лидеры трех стран сообщили о создании трехстороннего партнерства. Соглашение предполагает передачу Австралии технологий строительства атомных подлодок.