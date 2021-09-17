Госдеп одобрил сделку по техобслуживанию вертолетов ВС Саудовской Аравии

Госдепартамент США одобрил потенциальный контракт на продолжение технического обслуживания стоящих на вооружении ВС Саудовской Аравии вертолетов американского производства. Сумма сделки составляет около $500 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщается в распространенном в четверг заявлении Управления по оборонному сотрудничеству и безопасности Министерства обороны США, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между ВC США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны, речь идет об уже имеющихся на вооружении Саудовской Аравии вертолетах AH-64D/E Apache, UH-60L Black Hawk, UH-60M Black Hawk, Schweizer 333, Bell 406CS, а также о "будущем парке вертолетов" CH-47F Chinook компании Boeing. "Ориентировочная общая стоимость [контракта составляет] $500 млн. Предлагаемая сделка будет способствовать целям внешней политики и национальной безопасности США, помогая повысить безопасность дружественной страны, которая продолжает быть важной силой для политической стабильности и экономического роста на Ближнем Востоке", - говорится в пресс-релизе.

Как отмечает агентство Reuters, это первый крупный оборонный контракт с Саудовской Аравией, одобренный нынешней вашингтонской администрацией.

Исполнительная ветвь власти уже уведомила Конгресс США о принятом ею решении. У законодателей теперь есть 30 дней на изучение этого нового военного контракта и его возможное блокирование.