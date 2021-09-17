Трамп заявил, что демократы полностью уничтожат США через три года

Соединенные Штаты будут разрушены через три года, если у власти в стране останутся представители Демократической партии. Такое мнение выразил бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, если республиканцы не смогут получить большинство в Конгрессе США на промежуточных выборах в 2022 году и возглавить правительство в 2024 году, то "за три года от страны ничего не останется". Трамп добавил, что за прошедшие восемь месяцев правления президента США Джо Байдена Соединенные Штаты "скатились, как никогда до этого".

Республиканец Дональд Трамп регулярно выступает с критикой действующей американской администрации, а также решений ее нынешнего главы Джо Байдена. Недовольство экс-президента вызывает как внутренняя политика демократов, в том числе ситуация с мигрантами и план развития инфраструктуры, так и решения, принимаемые действующими властями во внешней политике, в частности реализация выхода военных США из Афганистана.