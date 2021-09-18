Пентагон извинился за удар беспилотника США по Кабулу в августе

Глава Пентагона Ллойд Остин принес извинения за удар беспилотника США по Кабулу 29 августа этого года. Он пообещал извлечь уроки из этой "ужасной ошибки", передает Trend со ссылкой на Ren.tv.

Ранее оборонное ведомство США по итогам проведенного расследования признало, что авиаудар американского беспилотника в Кабуле в конце августа являлся ошибкой и привел к гибели 10 гражданских лиц, в том числе до 7 детей. Об этом сказал глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи на регулярном брифинге.

Маккензи заявил, что Пентагон также считает маловероятным, что в результате этой операции были ликвидированы лица, которые связаны с группировкой "Исламское государство в Хорасане".

"Наше расследование привело к выводу, что удар был трагической ошибкой", - заявил генерал.

В настоящее время в Пентагоне изучают возможность компенсационных выплат родственникам погибших в Кабуле в результате удара.