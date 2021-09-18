Байден 22 сентября организует виртуальный саммит ООН по борьбе с COVID

Президент США Джо Байден 22 сентября организует на полях Генассамблеи ООН виртуальный саммит по вопросам борьбы с коронавирусом. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Trend со ссылкой на Ren.tv.

"Эта встреча посвящена расширению и укреплению наших общих усилий по борьбе с COVID-19", - сказала она.

Псаки подчеркнула, что Штаты намерены попросить участников саммита заявить о приверженности более амбициозным целям. Это касается охвата населения планеты вакцинацией.

Кто именно приглашен на мероприятие - не уточняется.

Ранее сообщалось, что каждый пятисотый житель США скончался от коронавируса. Соответствующие данные опубликовал университет Хопкинса.

По его данным, в Штатах было зафиксировано 666 424 смертельных случая заражения коронавирусом. В стране проживают около 332 миллионов человек.