В США прокомментировали решение Франции отозвать посла из страны
Соединенные Штаты выразили сожаление решением Франции отозвать посла из страны после объявления сделки AUKUS. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Lenta.ru, сообщил представитель Белого дома.
В комментарии отмечается, что в ближайшие дни США намерены работать над устранением разногласий между двумя странами.
Ранее глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что страна отзовет послов из США и Австралии после разрыва Канберрой контракта с французской компанией Naval Group на 12 подлодок стоимостью 66 миллиардов долларов. Он также назвал действия Австралии «неприемлемым поведением между союзниками и партнерами».
16 сентября США, Британия и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Договоренность предполагает, что три страны упростят обмен информацией и технологическими новшествами в сфере нейросетей, кибернетической и подводной систем.