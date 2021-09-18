Редкий экземпляр Конституции США 1787 года выставят на торги

Редкий экземпляр Конституции США выставят на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке в ноябре 2021 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, пишет Forbes.

Как уточняет издание, стоимость документа составляет приблизительно $15-20 млн. Это один из 11 сохранившихся экземпляров. Всего для Конституционного или Филадельфийского конвента, который состоялся в 1787 году, было сделано 500 копий Конституции США.

Уточняется, что раритет будет выставлен на торги вместе с другими предметами того периода, связанными с этим историческим событием.

По словам, специалиста аукционного дома Sotheby's Селби Киффера, это «один из самых редких и желанных исторических документов, которые когда-либо выставлялись на торгах».

По данным Forbes, в 2012 году экземпляр Конституции 1787 года, принадлежавший первому президенту США Джорджу Вашингтону, был продан на аукционе в Нью-Йорке за рекордные для того времени $9,8 млн.