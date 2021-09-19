Полиция Капитолия арестовала четырех человек у Конгресса США

Полиция Капитолия арестовала в субботу четырех человек у Конгресса США, где проходил митинг в поддержку участников штурма Капитолия, произошедшего 6 января текущего года. Об этом сообщила пресс-служба самостоятельного федерального правоохранительного ведомства, которое в первую очередь отвечает за охрану американского законодательного органа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня [в субботу] было арестовано четыре человека у Конгресса, где проходил митинг", - отметили представители полиции.

У одного из арестованных, который был в жилете с надписью "пресса", во время митинга обнаружили большой нож. Двое жителей Техаса, автомобиль которых остановила полиция, были арестованы перед началом митинга: один - за нарушение испытательного срока, а второй разыскивался властями по обвинению в хранении оружия. Уже после митинга недалеко от Конгресса был арестован человек с огнестрельным оружием, предположительно пистолетом. Его заметил один из протестующих и рассказал стражам порядка.