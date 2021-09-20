В мире сделали почти 6 млрд прививок от COVID-19

Свыше 5,95 млрд прививок от COVID-19 уже сделано в 184 странах, но процесс вакцинации по-прежнему осуществляется неравномерно в разных частях планеты. Об этом сообщает в понедельник агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В целом было введено свыше 5,95 млрд доз. Этого достаточно для того, чтобы полностью вакцинировать 38,7% населения планеты. Средние темпы вакцинации составляют в настоящее время 33,1 млн доз в день. Если они будут сохранены, то пройдет еще 6 месяцев прежде, чем прививки будут сделаны 75% населения", - указывает агентство.

Оно также подчеркивает, что "в странах и регионах с высоким уровнем доходов вакцинация проходит в 20 раз быстрее, чем в регионах с низким уровнем". "С момента развертывания глобальной кампании по вакцинации страны начали сталкиваться с неравным доступом к вакцинам. До марта этого года в ряд африканских стран не поступила ни одна партия препаратов", - замечает агентство.

По оценкам Bloomberg, в США было сделано 386 млн прививок. Хотя бы одну дозу получили 212 млн человек, по меньшей мере 181 млн жителей страны - 54,6% - завершили процесс вакцинации. В Испании полностью вакцинировались 77% населения, Франции - 72,7%, Италии - 67,9%, Великобритании - 66,5%, ФРГ - 63%, Израиле - 61,6%. В то же время в Демократической Республике Конго и Йемене - менее 0,1%, Чаде и Южном Судане - 0,1%, Бенине и на Гаити - 0,2%.

В России сделано 87,8 млн прививок, полностью вакцинировались 27,6% жителей, пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, эксперты считают, что для возвращения жизни на планете в нормальное русло нужно вакцинировать около 75% населения. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились 228,6 млн человек, 4,69 млн умерли.