США готовы к дальнейшим переговорам с Ираном по ядерной сделке - Белый дом

Вашингтонская администрация готова к дальнейшим консультациям с Ираном по ядерной сделке с ним, но даты нового раунда переговоров нет. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во вторник на брифинге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Дверь для дипломатического взаимодействия остается открытой", - сказала она. "Наша делегация всегда подчеркивала, что лучший путь вперед - это поддерживать диалог, проводить консультации, понять, можем ли мы вернуться к переговорам", - отметила Псаки. "На данный момент у меня нет новой информации о том, когда это может быть", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

"Что касается заявлений [иранского] руководства, у них своя политика. Мне нечего добавить к этому", - сказала Псаки, комментируя заявления президента Ирана Эбрахима Раиси. Как он подчеркнул во вторник, Тегеран рассчитывает, что переговорный процесс по ядерной сделке приведет к снятию санкций с этой страны.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере, а также возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня.