Блинкен примет участие во встрече G20 по Афганистану

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду примет участие в министерской встрече Группы двадцати (G20) по ситуации в Афганистане. Об этом заявил во вторник представитель Госдепартамента высокого ранга на спецбрифинге для журналистов, посвященном участию США в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Госсекретарь примет участие в виртуальной министерской встрече G20 под председательством Италии. В этом году заседание сфокусировано на Афганистане", - сказал он и добавил, что в ходе мероприятия министры обсудят разнообразные аспекты ситуации в стране, в том числе поддержку афганских женщин в доступе к образованию.

Как указал представитель Госдепартамента, помимо этого глава ведомства проведет встречу с представителями Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Блинкен также примет участие в трехсторонней встрече с японским и корейским коллегами. Завершением программы на среду для него станет участие в заседании международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Организатором данного мероприятия выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН открылась во вторник в штаб-квартире организации в Нью-Йорке и продлится до 27 сентября.