США впервые ввели санкции против сервиса по обмену криптовалюты. Об этом говорится в заявлении, распространенном на сайте американского министерства финансов, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

В сообщении уточняется, что ограничения коснулись платформы SUEX OTC S.R.O., зарегистрированной в Москве и Праге. По данным финансового ведомства, 40 процентов переводов на ней были связаны с преступной деятельностью хакеров, действовавших при помощи программ-вымогателей.

«SUEX содействовала транзакциям с незаконными финансовыми поступлениями, полученными как минимум от восьми способов вымогательства», — говорится в сообщении.

Введенные санкции предусматривают блокировку активов компании на территории США. Таким образом, американским гражданам запрещено взаимодействовать с сервисом.