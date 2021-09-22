Более 60 судов застряли в двух крупнейших портах США

Около 65 грузовых судов были вынуждены стоять в очереди у двух крупнейших портов Америки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает «Би-Би-Си».

Суда застряли у портов Лос-Анджелеса и Лонг-Бич, Калифорния. Телерадиокомпания отмечает, что эти транспортные узлы обрабатывают около 40% всех грузовых контейнеров, ввозимых в страну. Особенно велик объем импорта из Китая.

Отставание связано с растущим спросом на импорт в США. Розничные торговцы и производители поспешили разместить заказы и пополнить свои запасы, но глобальная система доставки с трудом поспевает за ними. Только в порту Лос-Анджелеса объем обработанных грузов в этом году вырос на 30% по сравнению со всем прошлым годом.

Сообщается, что ситуация привела к нехватке детских игрушек, древесины, одежды, кормов для домашних животных, а также к росту потребительских цен.

Глава порта Лос-Анджелеса предупредил, что «значительный объем» грузов пройдет через порт в этом и следующем году.

«Сбои все продолжаются на каждом узле цепочки поставок», — сказал он.