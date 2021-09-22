Власти США призвали ЕС "противостоять манипуляциям на рынке газа"

США призывают ЕС искать манипуляции на рынке газа с целью повышения цен на европейском рынке и противостоять им. Об этом заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в среду на телефонном брифинге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Кризис газовых цен в Европе вызывает серьезные вопросы о надежности существующих путей снабжения Европы газом. США и ЕС должны быть готовы противостоять игрокам, которые манипулируют поставками газа, чтобы получить дополнительную прибыль. Мы хотим быть едины с нашими европейскими партнерами и гарантировать, что страны ЕС имеют достаточный объем газа, - заявила министр. - Мы все должны пристально следить за любыми проблемами поставок газа, искать такие как складирование избыточных объемов или ограничение поставок ради собственной выгоды".

Грэнхолм подчеркнула, что вопрос диверсификации энергпоставок в Европу должен активно решаться с участием США, но лишь в долгосрочной перспективе.

Она не ответила на вопрос ТАСС, готовы ли США расширить поставки своего сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, чтобы помочь странам ЕС справиться с дефицитом голубого топлива. Сейчас американский СПГ уходит в Азию, где цены выше.

На прошлой неделе группа из примерно 40 депутатов Европейского парламента направила в Европейскую комиссию письмо с призывом расследовать с точки зрения антимонопольных норм ЕС действия "Газпрома", которые якобы привели к росту цен на газ в Европе до рекордного уровня. Еврокомиссия подтвердила получение этого послания.