Американские спецслужбы закупили признанные угрозой нацбезопасности США дроны
Спецслужбы США приобрели дроны DJI через три дня после того, как Пентагон назвал их угрозой нацбезопасности, передает Trend со ссылкой на Газету.ru.
Американское военное ведомство 23 июля объявило дроны DJI потенциальной угрозой нацбезопасности, поскольку появилась информация, что они предоставляют сведения об инфраструктуре и органах правопорядка Соединенных Штатов китайскому правительству.
По данным портала, Секретная служба США закупила беспилотники 26 июля, чтобы «дополнить существующий парк малых беспилотных летательных аппаратов».
За несколько дней до этого дроны закупило и ФБР.
Комментировать это оба ведомства отказались «из соображений безопасности».
Ранее Пентагон подтвердил согласие Китая вернуть подводный дрон.
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