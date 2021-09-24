Блинкен указал, что Иран не давал согласия возобновить переговоры по СВПД

Новые иранские власти все еще не сообщили, готовы ли возобновить переговоры в Вене по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому атому (СВПД), заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Иран ещё не дал согласие вернуться на переговоры в Вене", - сказал он на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Блинкен добавил, что США, со своей стороны, готовы к этим переговорам, однако в очередной раз предупредил, что эта готовность будет ограничена во времени.