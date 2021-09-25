Ирану необходимо поторопиться с возобновлением переговоров по СВПД - Госдеп

Ирану необходимо действовать быстро, если он хочет возобновить переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), сообщил в интервью межарабскому телеканалу "аль-Арабийя" исполняющий обязанности помощника госсекретаря Джоуи Худа, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Наше обязательство принимать участие - не бессрочное. Потому что в какой-то момент СВПД больше не будет иметь тех преимуществ нераспространения, которые предполагались ранее. Поэтому мы призываем иранцев действовать быстро и встретиться с нами в Вене", - заявил Худ.

"Вы должны спросить иранцев, почему нет прогресса - потому что мы ждем их возвращения в Вену", - добавил Худ в интервью с "Аль-Арабия".

Он также отметил, что в рамках переговоров по ядерной сделке необходимо также обсуждать иранскую программу разработки баллистических ракет и активность его военизированных формирований в регионе.

"Нам необходимо возвратить ядерную программу в сугубо гражданское русло, а также убедиться в том, что мы учли обеспокоенность мирового сообщества", - резюмировал Худ.