Десятки человек пострадали в результате схода поезда с рельсов в США

В результате схода с рельсов пассажирского поезда в США погибли, как минимум, три человека, более 50 пострадали, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Агентство Associated Press со ссылкой на заявление представителя транспортной компании Amtrak Джейсона Абрамса, пишет, что в момент аварии, которая произошла в штате Монтана в 30 км от границы с Канадой, в поезде находились 147 пассажиров и 13 сотрудников поездной бригады.

Абрамс отметил, что Аmtrak сотрудничает с местными властями для организации перевозки пострадавших и безопасной эвакуации всех остальных пассажиров.