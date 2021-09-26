Десятки человек пострадали в результате схода поезда с рельсов в США
В результате схода с рельсов пассажирского поезда в США погибли, как минимум, три человека, более 50 пострадали, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Агентство Associated Press со ссылкой на заявление представителя транспортной компании Amtrak Джейсона Абрамса, пишет, что в момент аварии, которая произошла в штате Монтана в 30 км от границы с Канадой, в поезде находились 147 пассажиров и 13 сотрудников поездной бригады.
Абрамс отметил, что Аmtrak сотрудничает с местными властями для организации перевозки пострадавших и безопасной эвакуации всех остальных пассажиров.
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