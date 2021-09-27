Фьючерсы на фондовые индексы США в основном растут

Фьючерсы на фондовые индексы США преимущественно растут в понедельник в ожидании внутренней статистики, которая может указать на состояние крупнейшей мировой экономики. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,26%, до 34762 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижался на 0,35%, до 15265,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — поднимался на 0,06%, до 4448 пунктов.

В понедельник трейдеры ждут данных по объему заказов на товары длительного пользования в США за август. По прогнозу аналитиков, заказы выросли на 0,7% в месячном исчислении после снижения на 0,1% в июле.

Кроме того, эксперты считают, что подъем на американских рынках в определенной степени может быть связан с желанием зафиксировать прибыль после волатильной предыдущей недели. Тогда долговые проблемы крупного китайского девелопера Evergrande оказали давление на настроения трейдеров.

"У людей было время подумать на выходных, и они решили, что это еще один повод для покупки во время падения", — считает стратег Nordea Asset Management, Себастьян Гали (Sebastien Galy), мнение которого приводит газета Wall Street Journal.