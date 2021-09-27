Помощник Байдена по национальной безопасности посетит Саудовскую Аравию и ОАЭ

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отправится на Ближний Восток, где посетит Саудовскую Аравию и ОАЭ. Об этом говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн, распространенном в понедельник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Салливан "совершит поездку на Ближний Восток, включая Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), к нему присоединятся координатор СНБ по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк и спецпредставитель США по Йемену Тим Линдеркинг".

"Салливан встретится с высшим руководством [стран] в связи с рядом региональных и мировых проблем", - отметила Хорн.

Американский портал Axios сообщил на прошлой неделе, что Салливан планирует отправиться в Саудовскую Аравию, Египет и ОАЭ. По словам его источников, все эти три страны являются давними партнерами США, но "на начальном этапе [президентства Байдена] столкнулись с некоторой напряженностью" в отношениях с Вашингтоном.