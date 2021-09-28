Глава пресс-службы Госдепа США заразился коронавирусом

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заразился коронавирусом и ушел на карантин. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Как рассказал официальный представитель Госдепа, утром в понедельник, у него появились симптомы COVID-19, после чего он получил положительный результат теста. Он отметил, что испытывает недомогание, и поблагодарил «за защиту от признаков тяжелой [формы заболевания], которую обеспечила безопасная и эффективная вакцина».

Прайс добавил, что в течение десяти ближайших дней будет находиться на карантине.