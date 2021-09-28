Число убийств в США за 2020 год выросло почти на 30%

Число умышленных убийств и убийств по неосторожности в Соединенных Штатах в 2020 году выросло на 29,4% по сравнению с 2019 годом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газету.ru, сообщается на официальном сайте Федерального бюро расследований (ФБР) США.

«Количество нападений при отягчающих обстоятельствах выросло на 12,1%, число убийств и убийств по неосторожности выросло на 29,4%», — говорится в пресс-релизе американского ведомства.

В общей сложности за 2020 год в штатах зафиксировали более 1,2 млн насильственных преступлений.

При этом, на 7,8% упало количество преступлений против собственности (кража, кража со взломом, угон транспортных средств). В ФБР отмечают, что снижение такого рода преступлений происходит уже 18 год подряд.

Ранее стало известно, что мужчина в США, по ошибке недоплативший 43 цента за бутылку газировки на заправке, содержится под залогом в $50 тыс. и ему грозит до семи лет тюремного заключения.