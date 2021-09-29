Сохранение войск США в Афганистане означало бы продолжение войны с талибами - Белый дом

Возможное сохранение части американского воинского контингента в Афганистане означало бы продолжение войны с движением "Талибан", а президент США Джо Байден не собирался давать согласие на дальнейшее ведение этой операции. С таким заявлением выступила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя высказывания высших чинов Пентагона о том, что Байдену в свое время рекомендовали не выводить полностью американские войска из Афганистана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Был спектр мнений, представленных президенту, его команде, занимающейся вопросами национальной безопасности, как подтверждается сегодняшними показаниями [Конгрессу США со стороны должностных лиц Пентагона]", - отметила представитель Белого дома.

"Было также ясно, и ясно ему [Байдену], что это не будет долгосрочной рекомендацией - необходимость эскалации, увеличения численности войск [США в Афганистане]. Это бы также означало войну с [движением] "Талибан", потенциальные потери [среди американских военнослужащих]. И президент просто не был готов принимать такое решение. Он не считал, что это отвечает интересам американского народа, интересам наших войск", - подчеркнула Псаки. "Еще было ясно то, - убеждена пресс-секретарь, - что <...> это не стало бы устойчивым, долгосрочным присутствием войск".