США заявили, что при оценке вакцин от COVID-19 придают значение тому, одобрила ли их ВОЗ

Власти США при оценке вакцин от нового коронавируса уделяют значительное внимание тому, получили ли они одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), позднее будет представлено больше информации о правилах въезда в страну для привитых. С таким заявлением выступила в четверг, отвечая на вопрос ТАСС, координатор Госдепартамента США по глобальным мерам реагирования на распространение вызываемого коронавирусом заболевания Гейл Смит на брифинге для журналистов, передает Trend.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что власти США могут с ноября не пускать в страну иностранцев, которые были вакцинированы от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Как отмечало издание, согласно данным требованиям, желающие попасть в США иностранцы должны быть вакцинированы препаратами, одобренными либо американскими властями, либо ВОЗ.

"Да, было принято решение о требованиях к вакцинам при въезде в страну", - ответила Смит на просьбу ТАСС подтвердить приведенную газетой информацию, а также уточнить, будут ли впускать в США вакцинированных "Спутником V" после одобрения препарата ВОЗ. "Это начнется в начале ноября, так что мы можем удостовериться, что к этому времени будет больше информации", - добавила Смит. Говоря об оценке американской стороной вакцин от коронавируса, он пояснила: "Думаю, одобрение ВОЗ для нас очень, очень важный фактор". "Просто потому, что это не просто оценка какой-либо вакцины, это метод определить научным путем безопасность и эффективность вакцины. Потому, думаю, такие вещи очень важны для всех нас", - сказала Смит.